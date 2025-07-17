В Красноярском крае 35 иностранцев лишили гражданства

У 30 человек отняли паспорт за преступления, связанные с хранением или распространением наркотических веществ. Кроме того, трое мужчин лишились гражданства за преступления против половой неприкосновенности. Один человек — за убийство, еще один — за распространение информации о запрещенной деятельности в интернете.