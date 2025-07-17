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В Красноярском крае 35 иностранцев лишили гражданства

В Красноярском крае решением органов внутренних дел лишили гражданства 35 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

За последние три месяца в Красноярском крае 35 иностранцев лишили российского гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как рассказали в региональном МВД, каждый из виновных получил реальный срок.

У 30 человек отняли паспорт за преступления, связанные с хранением или распространением наркотических веществ. Кроме того, трое мужчин лишились гражданства за преступления против половой неприкосновенности. Один человек — за убийство, еще один — за распространение информации о запрещенной деятельности в интернете.

Напомним, что о первых жителях края, которые лишились гражданства РФ, стало известно в декабре 2023 года. Тогда мужчин 22, 29 и 47 лет осудили за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы писали, что в Абакане завели уголовное дело после того, как неизвестный водитель самоката сбил ребенка в центре города и скрылся с места происшествия.