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В Заксобрании Красноярского края нашли замену Александру Глискову

Мандат осужденного Александра Глискова получит опытный депутат из Норильска Павел Семизоров.

Источник: Reuters

Мандат Александра Глискова в Заксобрании Красноярского края отдали норильскому депутату Павлу Семизорову. Об этом сообщил депутат Алексей Бойков.

«Уведомил Избирательную комиссию Красноярского края о передаче освободившегося мандата депутата Заксобрания Александра Глискова одному из кандидатов в списке партии. Кандидатуру долго обсуждали и согласовывали, в том числе с московскими коллегами. В итоге Президиум Высшего Совета ЛДПР принял решение: мандат передают Павлу Семизорову», — отметил Бойков.

Как подчеркнул Бойков, Павел Семизоров будет представлять в региональном парламенте север Красноярского края. С 2022 года он был депутатом Норильского городского совета. А до этого дважды избирался депутатом ЗС.

Павел Викторович Семизоров родился в 1972 году в Норильске. В 1990 году окончил профтехучилище по специальности «Слесарь-ремонтник». В 2009 году окончил Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербурга по специальности «Экономист-менеджер по управлению на предприятиях машиностроения». В 2016 году стал выпускником РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В разные годы работал в военизированной горно-спасательной части Норильска, ЗАО «Росатосервис», ООО «Авто-эксперт».

Избирался депутатом второго и третьего созывов Заксобрания Красноярского края с 2011 по 2021 годы.

Напомним, что Александра Глискова лишили мандата после вступления в силу приговора по делу о получении взятки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей. Приговор вступил в силу 3 июля.

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