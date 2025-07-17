В Заксобрании Красноярского края нашли замену Александру Глискову

Мандат Александра Глискова в Заксобрании Красноярского края отдали норильскому депутату Павлу Семизорову. Об этом сообщил депутат Алексей Бойков.
«Уведомил Избирательную комиссию Красноярского края о передаче освободившегося мандата депутата Заксобрания Александра Глискова одному из кандидатов в списке партии. Кандидатуру долго обсуждали и согласовывали, в том числе с московскими коллегами. В итоге Президиум Высшего Совета ЛДПР принял решение: мандат передают Павлу Семизорову», — отметил Бойков.
Как подчеркнул Бойков, Павел Семизоров будет представлять в региональном парламенте север Красноярского края. С 2022 года он был депутатом Норильского городского совета. А до этого дважды избирался депутатом ЗС.
Павел Викторович Семизоров родился в 1972 году в Норильске. В 1990 году окончил профтехучилище по специальности «Слесарь-ремонтник». В 2009 году окончил Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербурга по специальности «Экономист-менеджер по управлению на предприятиях машиностроения». В 2016 году стал выпускником РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В разные годы работал в военизированной горно-спасательной части Норильска, ЗАО «Росатосервис», ООО «Авто-эксперт».
Избирался депутатом второго и третьего созывов Заксобрания Красноярского края с 2011 по 2021 годы.
Напомним, что Александра Глискова лишили мандата после вступления в силу приговора по делу о получении взятки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей. Приговор вступил в силу 3 июля.