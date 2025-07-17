В Заксобрании Красноярского края нашли замену Александру Глискову

Павел Викторович Семизоров родился в 1972 году в Норильске. В 1990 году окончил профтехучилище по специальности «Слесарь-ремонтник». В 2009 году окончил Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербурга по специальности «Экономист-менеджер по управлению на предприятиях машиностроения». В 2016 году стал выпускником РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».