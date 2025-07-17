«Ответственно и почетно»: Текслер высказался о визите Путина на ММК

Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, прибытие президента РФ — это «ответственно и почётно» как для Магнитогорска и его властей, так и для региона в целом. Тем более на носу День металлурга, а Владимир Путин как раз посетил Магнитогорский металлургический комбинат и встретился с его сотрудниками. Общение между главой государства и рабочими прошло «очень тепло», отметил глава Челябинской области.