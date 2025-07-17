«Ответственно и почетно»: Текслер высказался о визите Путина на ММК

Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, прибытие президента РФ — это «ответственно и почётно» как для Магнитогорска и его властей, так и для региона в целом. Тем более на носу День металлурга, а Владимир Путин как раз посетил Магнитогорский металлургический комбинат и встретился с его сотрудниками. Общение между главой государства и рабочими прошло «очень тепло», отметил глава Челябинской области.
«Благодарен нашему Президенту за постоянное внимание и поддержку. Мы все её чувствуем», — написал Алексей Текслер в социальных сетях.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Магнитогорск вчера вечером. Пробыл в городе он недолго, зато успел посетить много знаковых мест — не только ММК, но также курорт «Притяжение».