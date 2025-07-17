Суд отказал прокуратуре в требовании уволить главу Краснокамска Быкариза

По мнению прокуратуры, Игорь Быкариз, зная о наличии конфликта интересов в действиях своего заместителя, не предпринял никаких мер, чтобы его урегулировать. Как ранее писал «ФедералПресс», на основании этого ведомство потребовало в октябре 2024 года от думы округа отправить в отставку руководителя муниципалитета. Однако местные депутаты создали комиссию по проверке тех доводов, которые были в представлении прокуратуры. В итоге Быкариз сохранил пост. После чего прокуратура и обратилась в суд с требованием обязать думу уволить главу Краснокамского округа.