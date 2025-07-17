Суд отказал прокуратуре в требовании уволить главу Краснокамска Быкариза

«Отказать в удовлетворении иска», — говорится в картотеке Краснокамского городского суда.
Противостояние между местной прокуратурой и главой муниципального округа Игорем Быкаризом длится несколько лет. В частности, претензии надзорного ведомства к мэру были связаны с его бывшим первым заместителем Антоном Максимчуком. Последний был уволен с муниципальной службы осенью 2024 года в связи с утратой доверия. Прокуратуре удалось доказать в суде конфликт интересов в действиях Максимчука, в том числе при передаче нежилых помещений в собственность его экс-супруги.
По мнению прокуратуры, Игорь Быкариз, зная о наличии конфликта интересов в действиях своего заместителя, не предпринял никаких мер, чтобы его урегулировать. Как ранее писал «ФедералПресс», на основании этого ведомство потребовало в октябре 2024 года от думы округа отправить в отставку руководителя муниципалитета. Однако местные депутаты создали комиссию по проверке тех доводов, которые были в представлении прокуратуры. В итоге Быкариз сохранил пост. После чего прокуратура и обратилась в суд с требованием обязать думу уволить главу Краснокамского округа.