The Telegraph назвала людей, перевернувших взгляд Трампа на Россию

Келлога Дональд Трамп ранее отстранил от ведения переговоров и поручил эту задачу Стиву Уиткоффу. Однако после провала переговорного процесса Келлога вернули в команду. Он является сторонником давления на Кремль и смог убедить американского лидера в своей правоте.
Марко Рубио также лоббировал изменение подхода к переговорам с Кремлем и призывал выдвигать более жесткие требования.
Трамп сменил позицию по вопросу урегулирования украинского кризиса после длительной телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным 3 июля. После переговоров республиканец выразил недовольство коллегой из России.
14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне Трамп анонсировал введение жестких пошлин на товары России и ее партнеров, покупающих российскую нефть, если украинский кризис не будет разрешен. Политик установил срок выполнения требований — 50 дней.