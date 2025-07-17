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The Telegraph назвала людей, перевернувших взгляд Трампа на Россию

Переход Дональда Трампа от мягкой линии поведения к давлению и угрозам в отношении Москвы объясняется деятельностью людей из его ближайшего окружения. По данным газеты The Telegraph, занять жесткую позицию в переговорах с Россией американского президента убедили спецпосланник по Украине Кит Келлог и глава Госдепартамента Марко Рубио.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как пишут «Ведомости», авторы британской газеты уверяют, что именно Келлог и Рубио настаивали на том, что мягкий подход к Москве не позволит добиться нужных результатов.

Келлога Дональд Трамп ранее отстранил от ведения переговоров и поручил эту задачу Стиву Уиткоффу. Однако после провала переговорного процесса Келлога вернули в команду. Он является сторонником давления на Кремль и смог убедить американского лидера в своей правоте.

Марко Рубио также лоббировал изменение подхода к переговорам с Кремлем и призывал выдвигать более жесткие требования.

Трамп сменил позицию по вопросу урегулирования украинского кризиса после длительной телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным 3 июля. После переговоров республиканец выразил недовольство коллегой из России.

14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне Трамп анонсировал введение жестких пошлин на товары России и ее партнеров, покупающих российскую нефть, если украинский кризис не будет разрешен. Политик установил срок выполнения требований — 50 дней.

Также Трамп раскрыл план финансирования поставок Украине оружия. НАТО, США и Украина договорились, что страны альянса будут приобретать вооружение у Пентагона и передавать его Киеву.

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