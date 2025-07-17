The Telegraph назвала людей, перевернувших взгляд Трампа на Россию

Переход Дональда Трампа от мягкой линии поведения к давлению и угрозам в отношении Москвы объясняется деятельностью людей из его ближайшего окружения. По данным газеты The Telegraph, занять жесткую позицию в переговорах с Россией американского президента убедили спецпосланник по Украине Кит Келлог и глава Госдепартамента Марко Рубио.