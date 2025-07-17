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Сабурскую переизбрали омбудсменом Татарстана

Сабурская, занимающая эту должность с 2010 года, сразу после голосования принесла присягу.

Депутаты Госсовета РТ единогласно продлили полномочия Сарии Сабурской на посту уполномоченного по правам человека. Кандидатуру, предложенную раисом РТ Рустамом Миннихановым, поддержали большинством голосов.

Сабурская, занимающая эту должность с 2010 года, сразу после голосования принесла присягу. Спикер парламента Фарид Мухаметшин отметил ее значительный вклад в защиту прав граждан.

Этот пятилетний срок станет для Сабурской уже третьим на посту омбудсмена республики. За время работы она зарекомендовала себя как принципиальный защитник интересов жителей Татарстана.