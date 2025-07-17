Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев утвердил положение об Антикоррупционной службе в составе КНБ

14 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, направленный на совершенствование работы Комитета национальной безопасности, с особым акцентом на деятельности Службы по противодействию коррупции.

Спецподразделение КНБ

Указ закрепляет за Службой по противодействию коррупции статус ведомственного подразделения КНБ, наделенного полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.

Служба вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом ей категорически запрещено заключать соглашения с бизнес-структурами для выполнения задач, входящих в ее компетенцию, что гарантирует независимость и неподкупность.

Основные задачи Службы

Указ четко определяет приоритетные направления работы Службы по противодействию коррупции.

  • Формирование и реализация антикоррупционной политики: Разработка и внедрение мер для повышения прозрачности и подотчетности в государственном и частном секторах.
  • Досудебные расследования: Проведение тщательных проверок по делам о коррупции для оперативного и справедливого их разрешения.
  • Оперативно-розыскная и контрразведывательная деятельность: Активное выявление коррупционных схем и защита национальных интересов.
  • Защита информаторов: Обеспечение безопасности и конфиденциальности для лиц, сообщивших о коррупционных фактах, стимулируя гражданскую активность.
  • Управление конфискованным имуществом: Контроль за учетом и реализацией активов, изъятых по коррупционным делам.
  • Сотрудничество с госорганами и международными партнерами: Взаимодействие с внутренними структурами и иностранными организациями в рамках международных договоренностей.

Кроме того, Служба будет принимать и регистрировать заявления о правонарушениях, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, консультировать граждан и организации по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечивать сохранность служебного имущества, боеприпасов и средств защиты.

Техническое и организационное обеспечение

Для эффективного выполнения задач Служба будет оснащена современными материально-техническими ресурсами. В рамках указа предусмотрены организация боевого дежурства, проведение учебных мероприятий. Также обеспечение информационной безопасности и функционирование систем шифрования и связи. Эти меры направлены на повышение оперативной готовности и устойчивости подразделения.

Обновления в положении о КНБ

Указ также вносит изменения в общее положение о Комитете национальной безопасности. В перечень задач КНБ добавили выявление и расследование коррупционных правонарушений. Комитет получил дополнительные функции. Они включают участие в теробороне и утверждение списка закрытых военных объектов, финансируемых из бюджета.

В новой редакции уточнили положения, касающиеся работы жилищных комиссий, функционирования информационных систем, а также порядка предоставления жилищных выплат сотрудникам и военнослужащим действующего резерва.

Указ президента вступает в силу с момента подписания.