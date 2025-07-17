Токаев утвердил положение об Антикоррупционной службе в составе КНБ

Служба вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом ей категорически запрещено заключать соглашения с бизнес-структурами для выполнения задач, входящих в ее компетенцию, что гарантирует независимость и неподкупность.