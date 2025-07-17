Токаев утвердил положение об Антикоррупционной службе в составе КНБ

Спецподразделение КНБ
Указ закрепляет за Службой по противодействию коррупции статус ведомственного подразделения КНБ, наделенного полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.
Служба вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом ей категорически запрещено заключать соглашения с бизнес-структурами для выполнения задач, входящих в ее компетенцию, что гарантирует независимость и неподкупность.
Основные задачи Службы
Указ четко определяет приоритетные направления работы Службы по противодействию коррупции.
- Формирование и реализация антикоррупционной политики: Разработка и внедрение мер для повышения прозрачности и подотчетности в государственном и частном секторах.
- Досудебные расследования: Проведение тщательных проверок по делам о коррупции для оперативного и справедливого их разрешения.
- Оперативно-розыскная и контрразведывательная деятельность: Активное выявление коррупционных схем и защита национальных интересов.
- Защита информаторов: Обеспечение безопасности и конфиденциальности для лиц, сообщивших о коррупционных фактах, стимулируя гражданскую активность.
- Управление конфискованным имуществом: Контроль за учетом и реализацией активов, изъятых по коррупционным делам.
- Сотрудничество с госорганами и международными партнерами: Взаимодействие с внутренними структурами и иностранными организациями в рамках международных договоренностей.
Кроме того, Служба будет принимать и регистрировать заявления о правонарушениях, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, консультировать граждан и организации по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечивать сохранность служебного имущества, боеприпасов и средств защиты.
Техническое и организационное обеспечение
Для эффективного выполнения задач Служба будет оснащена современными материально-техническими ресурсами. В рамках указа предусмотрены организация боевого дежурства, проведение учебных мероприятий. Также обеспечение информационной безопасности и функционирование систем шифрования и связи. Эти меры направлены на повышение оперативной готовности и устойчивости подразделения.
Обновления в положении о КНБ
Указ также вносит изменения в общее положение о Комитете национальной безопасности. В перечень задач КНБ добавили выявление и расследование коррупционных правонарушений. Комитет получил дополнительные функции. Они включают участие в теробороне и утверждение списка закрытых военных объектов, финансируемых из бюджета.
В новой редакции уточнили положения, касающиеся работы жилищных комиссий, функционирования информационных систем, а также порядка предоставления жилищных выплат сотрудникам и военнослужащим действующего резерва.
Указ президента вступает в силу с момента подписания.