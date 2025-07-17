Молдавский блок «Победа» оспорит решение о санкциях со стороны ЕС

В мотивационной части к внесению в санкционный список блока «Победа» указывается, что он «подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике». В числе обвинений против «Победы» также указывается его «связь с Иланом Шором».