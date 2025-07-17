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Молдавский блок «Победа» оспорит решение о санкциях со стороны ЕС

Молдавский блок «Победа» намерен оспорить решение о санкциях со стороны ЕС.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок «Победа» намерен оспорить решение о введении против него санкций со стороны ЕС в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также в других судах, заявили в пресс-службе политсилы.

ЕС 15 июля внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок «Победа», и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

«Такие действия (санкции — ред.) нарушают базовые права: презумпцию невиновности, свободу слова, право на справедливый суд и честные выборы. Мы будем оспаривать эти решения в судах ЕС и, при необходимости, в ЕСПЧ. Блок “Победа” не поддается шантажу», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.

В мотивационной части к внесению в санкционный список блока «Победа» указывается, что он «подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике». В числе обвинений против «Победы» также указывается его «связь с Иланом Шором».

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