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Депутаты требуют забрать у дочери Назарбаева улицу в Алматы

Депутаты мажилиса Бакытжан Базарбек и Сергей Пономарев выявили, что улица Альмерек, в предгорьях ущелья Алма-Арасан в Алматы, больше не существует как общественная дорога. Проверка показала, что участок, по которому проходила улица, с 2014 года находится в частной собственности Динары Кулибаевой, дочери экс-президента Казахстана. Это подтверждено официальными документами.

Источник: Курсив

«Как улицу оформили в частную собственность? Или почему закон не действует, когда речь идёт о дочери Назарбаева?» — возмутился Базарбек.

Участок площадью 6,25 гектара, включая дорогу, был оформлен на Кулибаеву по договору мены от 2007 года. Теперь местным жителям приходится делать 20-минутный объезд, чтобы добраться до улицы Навои. Охрана сообщила, что собственница не появлялась на участке три года. Улица окружена высокими заборами, а доступ ограничен.

«То есть наблюдаем вопиющий случай, когда фактически улица Альмирек, как территория общего пользования, отошла в частную собственность. Не кому-нибудь, а дочке бывшего первого президента Республики Казахстан. Для кого-то закон писан, а для кого-то этот закон не писан», — подчеркнул депутат.

Депутаты считают это нарушением закона и намерены инициировать проверки через Республиканскую земельную комиссию и департамент по управлению земельными ресурсами, чтобы вернуть улице статус общественной и обеспечить свободный проезд для горожан.

Ранее в ТОО «Mercury properties», которое управляет недвижимостью Тимура Кулибаева, сменились владельцы. Из состава ТОО вышел сын Тимура Кулибаева Алтай Аскар, а вошла супруга — Динара Кулибаева. Выручка «Mercury properties» в 27 млрд тенге делает Тимура Кулибаева одним из самых крупных рантье Казахстана.