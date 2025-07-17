Депутаты требуют забрать у дочери Назарбаева улицу в Алматы

Участок площадью 6,25 гектара, включая дорогу, был оформлен на Кулибаеву по договору мены от 2007 года. Теперь местным жителям приходится делать 20-минутный объезд, чтобы добраться до улицы Навои. Охрана сообщила, что собственница не появлялась на участке три года. Улица окружена высокими заборами, а доступ ограничен.