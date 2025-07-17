Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконно посадили влагоемкие растения: Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана

Чиновников ряда областей на юге Казахстана привлекут к ответственности за то, что в регионах незаконно были посажены влагоемкие растения, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Источник: пресс-служба правительства РК

По данным пресс-службы, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой. С докладом о ситуации на местах выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, заслушаны акимы Туркестанской, Кызылординской областей.

Выяснилось, что сейчас объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд кубометров. При этом, 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях — Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий.

«По состоянию на 15 июля, уже забрано 7 млрд кубометров воды, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд кубометров. Текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны», — сказано в сообщении.

. Кроме того, Нуржан Нуржигитов доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.

«Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения. Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в правительстве.