Незаконно посадили влагоемкие растения: Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана

По данным пресс-службы, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой. С докладом о ситуации на местах выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, заслушаны акимы Туркестанской, Кызылординской областей.
Выяснилось, что сейчас объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд кубометров. При этом, 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях — Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий.
«По состоянию на 15 июля, уже забрано 7 млрд кубометров воды, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд кубометров. Текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны», — сказано в сообщении.
. Кроме того, Нуржан Нуржигитов доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.
«Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения. Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в правительстве.