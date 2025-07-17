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Лукашенко обсуждает сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси с главой Федерации профсоюзов

Лукашенко обсуждает сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля, в четверг, обсуждает сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что глава государства принимает с докладом главу Федерации профсоюзов Юрия Сенько. На встрече обсуждаются вопросы и темы, касающиеся ситуации в профсоюзах в целом, сверхурочного графика работы на предприятиях страны.

Кроме того, президент Беларуси с главой ФПД обсуждает участие профсоюзов в уборочной кампании, земельные участки в ведении федерации профсоюзов, а также международную работу.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.

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