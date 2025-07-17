Лукашенко обсуждает сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси с главой Федерации профсоюзов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля, в четверг, обсуждает сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что глава государства принимает с докладом главу Федерации профсоюзов Юрия Сенько. На встрече обсуждаются вопросы и темы, касающиеся ситуации в профсоюзах в целом, сверхурочного графика работы на предприятиях страны.
Кроме того, президент Беларуси с главой ФПД обсуждает участие профсоюзов в уборочной кампании, земельные участки в ведении федерации профсоюзов, а также международную работу.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.