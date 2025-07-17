Лукашенко назвал профсоюзы самой мощной партийной организацией в Беларуси

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял в четверг с докладом председателя Федерации профсоюзов Юрия Сенько, сообщили в пресс-службе президента.
Прежде всего Лукашенко поинтересовался ситуацией в профсоюзах страны и мнением главы ФПБ, который руководит объединением с апреля 2024 года.
«Я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной, мощной такой базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе. Они и сейчас являются, наверное, самой мощной “партийной” организацией. И котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует», — сказал президент.