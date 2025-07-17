Лукашенко назвал профсоюзы самой мощной партийной организацией в Беларуси

«Я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной, мощной такой базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе. Они и сейчас являются, наверное, самой мощной “партийной” организацией. И котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует», — сказал президент.