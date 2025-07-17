Politico: премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»

Так считают авторы Politico.
По информации издания, премьера уже раскритиковали другие политики, например Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
Лидер социалистов Борис Валло уже пообещал представить свой альтернативный бюджет.
Ранее Байру сказал, что Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит.
Президент республики Эммануэль Макрон в обращении к военным страны заявил, что власти Франции намерены ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд.