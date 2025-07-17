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Politico: премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»

Французский премьер Франсуа Байру предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» своей политической карьере.

Источник: AP 2024

Так считают авторы Politico.

По информации издания, премьера уже раскритиковали другие политики, например Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.

Лидер социалистов Борис Валло уже пообещал представить свой альтернативный бюджет.

Ранее Байру сказал, что Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Президент республики Эммануэль Макрон в обращении к военным страны заявил, что власти Франции намерены ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд.