Hill: Россия проигнорировала ультиматум Трампа и продолжила атаковать Украину

Газета The Hill сообщила, что Москва проигнорировала ультиматум президента США Дональда Трампа и продолжила наносить удары по Украине. Издание Asia Times при этом пишет, что в РФ слова главы Белого дома рассматривают не как крайний срок, а как отсрочку, которая обещает почти два месяца бездействия со стороны США. В Евросоюзе таким раскладом недовольны — Латвия призвала Вашингтон не ждать, а немедленно ввести санкции. В Киеве также заявили, что без экономического давления на Москву конфликт не завершится. Почему на Западе думают, что Россия не верит в ультиматум Трампа, — в материале «Газеты.Ru».