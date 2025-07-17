Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года

В настоящее время между двумя странами выполняются рейсы из Ташкента — в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Сиань и Чэнду, а также из Самарканда — в Урумчи. Авиарейсы выполняют узбекистанские Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Centrum Air, а также китайские China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Loong Air.