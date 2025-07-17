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Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года

На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем еженедельно выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов.

Источник: Аргументы и факты

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Число еженедельных авиарейсов между Узбекистаном и Китаем до конца 2025 года вырастет до 60 против 46 в настоящее время, сообщает министерство транспорта РУз.

«На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов в неделю. До конца августа текущего года планируется добавить еще 11 рейсов, а к концу года количество еженедельных авиарейсов планируется довести до 60», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что китайская авиакомпания China Eastern Airlines впервые вышла на рынок Узбекистана и открыла регулярное пассажирское сообщение по маршруту Сиань — Ташкент — Сиань.

Первый рейс авиакомпании накануне приземлился в международном аэропорту Ташкента.

На данном маршруте China Eastern Airlines будет осуществлять полеты на самолетах Airbus A320 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В настоящее время между двумя странами выполняются рейсы из Ташкента — в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Сиань и Чэнду, а также из Самарканда — в Урумчи. Авиарейсы выполняют узбекистанские Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Centrum Air, а также китайские China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Loong Air.