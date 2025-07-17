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Bloomberg: Британия и Германия официально оформят соглашение о взаимной обороне на случай нападения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг в Лондоне подпишут новый двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве, который включает в себя обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, основу для договора заложил предшественник Мерца Олаф Шольц на встрече в Берлине в августе прошлого года. Тогда британский премьер назвал будущий договор «частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества».

Как пояснил высокопоставленный немецкий чиновник, обязательство о взаимной обороне в рамках договора является реакцией на «все более агрессивную Россию» и на растущую обеспокоенность европейских союзников по поводу приверженности США НАТО при президенте Трампе.

При этом он подчеркнул, что двустороннее стратегическое соглашение Британии и Германии не должно подменять принцип коллективной безопасности, лежащий в основе устава НАТО и известный как статья 5.

По словам чиновника, хотя в новом соглашении Британии и ФРГ прямо не упоминается атомное оружие, для Германии этот элемент обороны особенно важен, так как она не обладает собственными ядерными боеголовками и в данный момент находится под «защитным зонтиком» США.

Кроме того, Британия и Германия возьмут на себя обязательство поставить в течение следующего десятилетия новую ракетную систему дальнего радиуса действия Deep Precision Strike Capability. Дальность ее действия будет превышать 2000 километров, а разработка DPSC поможет укрепить оборонный сектор Великобритании и Европы за счет «крупных промышленных инвестиций», уточнили в офисе Стармера.

Кроме того, планируется нарастить производство бронемашин Boxer и самолетов Typhoon и создать экспортные кампании для совместно произведенной техники. А германский производитель беспилотников Stark откроет на юго-западе Британии своей первый зарубежный завод.

Во всеобъемлющем договоре также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.

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