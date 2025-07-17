Bloomberg: Британия и Германия официально оформят соглашение о взаимной обороне на случай нападения

По словам чиновника, хотя в новом соглашении Британии и ФРГ прямо не упоминается атомное оружие, для Германии этот элемент обороны особенно важен, так как она не обладает собственными ядерными боеголовками и в данный момент находится под «защитным зонтиком» США.