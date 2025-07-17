Bloomberg: Британия и Германия официально оформят соглашение о взаимной обороне на случай нападения

При этом он подчеркнул, что двустороннее стратегическое соглашение Британии и Германии не должно подменять принцип коллективной безопасности, лежащий в основе устава НАТО и известный как статья 5.
По словам чиновника, хотя в новом соглашении Британии и ФРГ прямо не упоминается атомное оружие, для Германии этот элемент обороны особенно важен, так как она не обладает собственными ядерными боеголовками и в данный момент находится под «защитным зонтиком» США.
Кроме того, Британия и Германия возьмут на себя обязательство поставить в течение следующего десятилетия новую ракетную систему дальнего радиуса действия — Deep Precision Strike Capability. Дальность ее действия будет превышать 2000 километров, а разработка DPSC поможет укрепить оборонный сектор Великобритании и Европы за счет «крупных промышленных инвестиций», уточнили в офисе Стармера.
Кроме того, планируется нарастить производство бронемашин Boxer и самолетов Typhoon и создать экспортные кампании для совместно произведенной техники. А германский производитель беспилотников Stark откроет на юго-западе Британии своей первый зарубежный завод.
Во всеобъемлющем договоре также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.