Глава Сирии заявил о готовности к войне после атаки Израиля

Аш-Шараа отметил, что регион, где проживают друзы, является частью Сирии, и добавил, что действия Израиля порождают разногласия в стране. Он акцентировал внимание на том, что республика выступает против «любых попыток — иностранных и внутренних — посеять раскол». Президент Сирии добавил, что все конфессиональные группы в республике — партнеры и власти страны не позволят ни одной из них «исказить прекрасный образ Сирии и ее многообразия».