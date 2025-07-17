Глава Сирии заявил о готовности к войне после атаки Израиля

«Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», — приводит слова аш-Шараа «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.
Временный глава Сирии подчеркнул, что Израиль старается сделать республику территорией конфликта, но это недопустимо, и сирийские власти намерены это предотвратить.
Аш-Шараа отметил, что регион, где проживают друзы, является частью Сирии, и добавил, что действия Израиля порождают разногласия в стране. Он акцентировал внимание на том, что республика выступает против «любых попыток — иностранных и внутренних — посеять раскол». Президент Сирии добавил, что все конфессиональные группы в республике — партнеры и власти страны не позволят ни одной из них «исказить прекрасный образ Сирии и ее многообразия».
Глава республики обратил внимание, что защиту прав и свобод друзов, как и представителей других верований, в стране считают приоритетом. Он добавил, что теперь ответственность за безопасность и порядок в Эс-Сувейде несут местные группировки и духовные лидеры друзов. На такой шаг власти страны пошли, чтобы избежать нового военного конфликта.
Аш-Шараа также заявил, что новое правительство Сирии намерено сохранить мир в стране, но граждане республики готовы сражаться, если их достоинство окажется под угрозой.
14 июля в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии произошло столкновение правительственных сил с друзами — этноконфессиональной группой арабов, исповедующей религию — таухид. В результате перестрелки погибли десятки людей.
Премьер-министр Израиля отреагировал на инцидент. Он заявил об обязательствах страны «по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения».
15 июля Армия обороны Израиля атаковала объекты в Сирии. Удары нанесли по зданию министерства обороны и президентскому дворцу в Дамаске. ЦАХАЛ продолжает обстреливать сирийские танки и войска с помощью беспилотников.