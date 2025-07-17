Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Сирии заявил о готовности к войне после атаки Израиля

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выступил с заявлением после ударов ЦАХАЛ по зданию Генштаба и президентскому дворцу в Дамаске. Он сказал, что народ республики не боится войны и готов отстаивать свои интересы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», — приводит слова аш-Шараа «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

Временный глава Сирии подчеркнул, что Израиль старается сделать республику территорией конфликта, но это недопустимо, и сирийские власти намерены это предотвратить.

Аш-Шараа отметил, что регион, где проживают друзы, является частью Сирии, и добавил, что действия Израиля порождают разногласия в стране. Он акцентировал внимание на том, что республика выступает против «любых попыток — иностранных и внутренних — посеять раскол». Президент Сирии добавил, что все конфессиональные группы в республике — партнеры и власти страны не позволят ни одной из них «исказить прекрасный образ Сирии и ее многообразия».

Глава республики обратил внимание, что защиту прав и свобод друзов, как и представителей других верований, в стране считают приоритетом. Он добавил, что теперь ответственность за безопасность и порядок в Эс-Сувейде несут местные группировки и духовные лидеры друзов. На такой шаг власти страны пошли, чтобы избежать нового военного конфликта.

Аш-Шараа также заявил, что новое правительство Сирии намерено сохранить мир в стране, но граждане республики готовы сражаться, если их достоинство окажется под угрозой.

14 июля в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии произошло столкновение правительственных сил с друзами — этноконфессиональной группой арабов, исповедующей религию — таухид. В результате перестрелки погибли десятки людей.

Премьер-министр Израиля отреагировал на инцидент. Он заявил об обязательствах страны «по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения».

15 июля Армия обороны Израиля атаковала объекты в Сирии. Удары нанесли по зданию министерства обороны и президентскому дворцу в Дамаске. ЦАХАЛ продолжает обстреливать сирийские танки и войска с помощью беспилотников.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше