В МИД РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии

В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии, отметили в ведомстве. Кроме того, в МИД подчеркнули, что путь к решению конфликта «лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества».