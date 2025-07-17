Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии

Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами», — подчеркнули в российском МИД.

В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии, отметили в ведомстве. Кроме того, в МИД подчеркнули, что путь к решению конфликта «лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества».

В министерстве также уточнили, что российские граждане не пострадали во время израильских ударов по Дамаску.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позже госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше