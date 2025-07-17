«Где она находится?» Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.