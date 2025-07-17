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«Где она находится?» Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Источник: Reuters

«Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал он.

Кроме того, Орбан призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий, отметив, что после наступления мира Запад сможет заключать долгосрочные соглашения с Россией.

Венгерский политик во вторник заявил, что убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее в Украине беззаконие и доказывает, что она не может вступить в Евросоюз.

Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

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