«Где она находится?» Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

«Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал он.
Кроме того, Орбан призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий, отметив, что после наступления мира Запад сможет заключать долгосрочные соглашения с Россией.
Венгерский политик во вторник заявил, что убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее в Украине беззаконие и доказывает, что она не может вступить в Евросоюз.
Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.