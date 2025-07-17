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В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета

Отключения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности, поэтому мера является оправданной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Freepik

«Все, что связано с безопасностью, все оправдано и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — сказал Песков.

Ограничения на работу мобильного интернета в российских регионах вводят для обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников. Власти объясняют ограничения тем, что отключения мобильного интернета нужны для защиты от атак дронов, которые могут наводиться через GPS или сотовые сети.

Например, во время ПМЭФ-2025, который проходил с 18 по 21 июня, в первый день форума и за день до него жители Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета.

В некоторых регионах, например Ростовской и Самарской областях, на фоне ограничений развернули публичные сети Wi-Fi с бесплатным доступом.

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