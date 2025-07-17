Песков выступил за объяснения по проекту о поиске экстремизма в Сети

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, они предложили штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Один из авторов инициативы сентаор Артем Шейкин говорил, что основной акцент в поправках в КоАП с введением ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN-сервисов, делается на регулировании деятельности провайдеров, платформ и технических посредников.