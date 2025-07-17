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В НАТО заявили о подготовке к передаче Киеву дополнительных Patriot

НАТО ведет подготовку к скорой передаче Украине дополнительных систем ПВО Patriot, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на конференции в Висбадене, сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

«Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot», — цитирует агентство его слова.

Также он сообщил, что ему дали указание поставить системы как можно скорее.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже отправили на Украину в рамках нового соглашения.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам главы Минобороны, он договорился с американским коллегой Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой.

В июле Трамп анонсировал отправку американского оружия Киеву за счет Европы. По словам секретарь НАТО Марка Рютте сначала его будут отправлять в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку платить за поставки будут именно европейцы. Американский лидер объявил о планах передать Европе 17 комплексов Patriot для Украины.

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