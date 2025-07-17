В НАТО заявили о подготовке к передаче Киеву дополнительных Patriot

В июле Трамп анонсировал отправку американского оружия Киеву за счет Европы. По словам секретарь НАТО Марка Рютте сначала его будут отправлять в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку платить за поставки будут именно европейцы. Американский лидер объявил о планах передать Европе 17 комплексов Patriot для Украины.