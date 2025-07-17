Штрафы за экстремистские запросы и переговоры с Киевом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
Другие внутренние встречи и совещания не будут носить публичного характера.
О законопроекте о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN.
Кремль пока не знаком с законопроектом о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN, но призывает депутатов пояснить, что они имели в виду: «Тема это моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей».
О переговорах с Украиной
Россия ведет прямые контакты с Украиной по линии помощника президента Владимира Мединского: «У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави».
После завершения обменов и выполнения стамбульских договоренностей Россия ждет от Украины предложений по третьему раунду: «Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласования проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда».
Кремлю достоверно неизвестно, может ли уход Украины от согласования нового раунда переговоров быть связан с подстрекательством Запада: «Не могу ответить на этот вопрос, мы не знаем».
Москва ведет прямые переговоры с Киевом, хотя и при посреднических усилиях Вашингтона: «Здесь речь именно идет о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов».
Во время третьего раунда переговоров России и Украине предстоит обсудить проекты меморандумов: «Предстоит [провести] третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись».
О заявлении Трампа
Кремль продолжает анализировать заявление президента США Дональда Трампа, его, если захочет, прокомментирует Путин: «Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает».
О милитаристски настроенном окружении России
Россия находится в конфронтационном, милитаристски настроенном окружении, это не может не беспокоить: «С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем — с которым нам приходится иметь дело, а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристски настроенное, — подобные озабоченности вполне оправданны».
Об отключениях интернета
Отключения мобильного интернета в российских регионах, в том числе находящихся вдалеке от линии боевого соприкосновения, оправданы: «Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна».
Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются: «Нужно принимать соответствующие меры».
Кремлю неизвестно о якобы планах по созданию единого государственного органа, координирующего отключения мобильного интернета в регионах: «Мне неизвестно о таких планах, но, с другой стороны, у нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется».
О призыве Орбана
Кремль не стал комментировать призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана определить, «что такое Украина»: «Я не видел такого заявления господина Орбана. Поэтому я не могу его прокомментировать».