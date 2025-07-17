Штрафы за экстремистские запросы и переговоры с Киевом. Темы брифинга Пескова

Кремль пока не знаком с законопроектом о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN, но призывает депутатов пояснить, что они имели в виду: «Тема это моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей».