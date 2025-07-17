Женщина, от которой президент Молдовы через суд требует 50 тысяч леев за правду об отце Санду, лишилась работы и подвергается преследованиям: «Я не могу вернуться в село, мне угрожают»

Анна Михалаке — учительница, которая рассказала свою версию про деда президентки Майи Санду, и на которую подала в суд глава государства, рассказала съемочной группе программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове», что уже 4 месяца сидит без работы, потому что никто не хочет ее трудоустраивать, опасаясь проблем со стороны руководства страны.
И это при том, что в стране острый дефицит педагогов, а Анна Михалаке — учитель с большим стажем и опытом работы.
Кроме того, женщина рассказала, что сторонники президента угрожают ей, требуя, чтобы она назвала свои заявления о дедушке президентки — ложью.
«В село не могу вернуться. Так как ее сторонники приходят к моему дому, снимают разные видео с угрозами, чтобы меня унизить и надавить на меня. Они хотят, чтобы я призналась, что наврала».
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда. Если слова сельской учительницы о деде-доносчике подтвердятся, многие заявления главы государства обесценятся. Майя Санду требует компенсацию за нанесение морального ущерба в 50 000 леев.
Ранее сообщалось, что односельчанку Санду, подвергают жестким репрессиям: Она лишилась работы, жилья и спокойной жизни за то, что посмела сказать правду о главе государства.