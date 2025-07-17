Женщина, от которой президент Молдовы через суд требует 50 тысяч леев за правду об отце Санду, лишилась работы и подвергается преследованиям: «Я не могу вернуться в село, мне угрожают»

Анна Михалаке — учительница, которая рассказала свою версию про деда президентки Майи Санду, и на которую подала в суд глава государства, рассказала съемочной группе программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове», что уже 4 месяца сидит без работы, потому что никто не хочет ее трудоустраивать, опасаясь проблем со стороны руководства страны.