ЦИК Молдовы озвучил условия участия в выборах кандидатам в депутаты

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы проинформировала об условиях участия в качестве кандидата в осенних парламентских выборах.
Так, кандидатами на должность депутата парламента могут быть лица с избирательным правом, достигшие, в том числе на день выборов, 18 лет, имеющие гражданство Республики Молдова и не имеющие ограничений по осуществлению права избирать и быть избранными.
Как сообщили в Центризбиркоме, право выдвижения кандидатов имеют:
- политические партии, имеющие право участвовать в выборах на основании данных, представленных Агентством государственных услуг и подтвержденных ЦИК;
- избирательные блоки, созданные и зарегистрированные ЦИК;
- граждане Республики Молдова, выдвинувшие свою кандидатуру независимо от политических партий и избирательных блоков и не имевшие в течение 70 дней до дня выборов статуса члена политической партии, а также не заявлявшие публично о своей поддержке какой-либо политической партии (независимые кандидаты).
Что касается политических партий и избирательных блоков, то «выдвижение кандидатов в депутаты осуществляется в особом порядке на заседаниях уставных органов партий и/или избирательных блоков, подтверждаемых протоколами (выписками из протоколов) и постановлений/постановлений о выдвижении кандидатов в депутаты, с приложением поименного списка участников заседания ответственного органа и документов, подтверждающих численный и персональный состав ответственного органа».
Независимые кандидаты должны собрать и представить в Комиссию листы с подписями не менее 2000 и не более 2500 человек. В порядке исключения, женщина-кандидат должна представить в Комиссию не менее 1000 и не более 2500 подписей в свою поддержку. Для сбора подписей независимые кандидаты вправе создавать инициативные группы.
Политическая партия, избирательный блок должны представить списки кандидатов из не менее 51 человека и не более 111 человек.
Список кандидатов на должность депутата «составляется на румынском языке и представляется в Центральную избирательную комиссию как на бумажном носителе, так и в электронном виде».
При этом списки кандидатов составляются кумулятивно с соблюдением минимальной квоты представительства в 40% для обоих полов, а размещение кандидатов в списках осуществляется по формуле: минимум четыре кандидата одного пола на каждые десять мест.
в ЦИК уточнили, что подача заявок стартует 20 июля 2025 года и завершится 19 августа 2025 года.
Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.