ЦИК Молдовы озвучил условия участия в выборах кандидатам в депутаты

Независимые кандидаты должны собрать и представить в Комиссию листы с подписями не менее 2000 и не более 2500 человек. В порядке исключения, женщина-кандидат должна представить в Комиссию не менее 1000 и не более 2500 подписей в свою поддержку. Для сбора подписей независимые кандидаты вправе создавать инициативные группы.