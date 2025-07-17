Радий Хабиров рассказал о важных проектах развития дорожной сети Башкирии.

— Мы активно работали с Правительством страны, я обращался к Президенту с тем, что нам не хватало такой дороги. С учётом напряжённости трафика она была нам очень нужна. Поэтому прежде всего спасибо Владимиру Владимировичу за принятое решение о маршруте трассы, — сказал Радий Хабиров. — Основной участок дороги — 140 км, плюс ещё обход пяти населённых пунктов на трассе М-7 — получается 205 км новых дорог. Проект имеет очень важное значение. Думаю, что экономика здесь будет очень серьёзная. Сейчас наша задача — довести до первой категории проезд от Уфы до М-12. Средства на это уже предусмотрены, отдельные участки на стадии проектирования. В ближайшие шесть лет мы завершим эту работу. Кроме того, много дорог было повреждено техникой при строительстве М-12, их нужно восстанавливать. Часть Росавтодор уже начал ремонтировать, часть мы приведём в порядок за счёт дорожного фонда.