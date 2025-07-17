Радий Хабиров рассказал о важных проектах развития дорожной сети Башкирии.

16 июля в Бураевском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с журналистами рассказал о социально-экономическом эффекте нового участка Дюртюли — Ачит федеральной трассы М-12 «Восток», который открыл Президент России Владимир Путин.16 июля 2025, Среда 22:10.
Руководитель региона подчеркнул, что Глава государства поддержал предложение республики проложить маршрут автодороги через территорию Башкортостана.
— Мы активно работали с Правительством страны, я обращался к Президенту с тем, что нам не хватало такой дороги. С учётом напряжённости трафика она была нам очень нужна. Поэтому прежде всего спасибо Владимиру Владимировичу за принятое решение о маршруте трассы, — сказал Радий Хабиров. — Основной участок дороги — 140 км, плюс ещё обход пяти населённых пунктов на трассе М-7 — получается 205 км новых дорог. Проект имеет очень важное значение. Думаю, что экономика здесь будет очень серьёзная. Сейчас наша задача — довести до первой категории проезд от Уфы до М-12. Средства на это уже предусмотрены, отдельные участки на стадии проектирования. В ближайшие шесть лет мы завершим эту работу. Кроме того, много дорог было повреждено техникой при строительстве М-12, их нужно восстанавливать. Часть Росавтодор уже начал ремонтировать, часть мы приведём в порядок за счёт дорожного фонда.
Глава республики также сообщил о ходе модернизации федеральной трассы М-5 «Урал».
— Нам ещё предстоит большой объём работы — дотянуть её от Челябинска до Уфы. Там очень тяжёлый участок от села Балтика Иглинского района до границы с Челябинской областью. Пока мы бьёмся за то, чтобы в ближайшие пять лет выделили средства на проектирование. Потому что эта дорога — такое узкое бутылочное горлышко, и там зимой достаточно сложно проехать. При этом мы создали определённую альтернативу — трассу Бирск — Тастуба — Сатка. Понятно, там расстояние немного побольше, — отметил Радий Хабиров. — В этом году мы начали строить и объезд Стерлитамака. Доведём четырёхполосный участок трассы Р-240 до Зиргана. В планах — завершить этот проект в 2027—2028 годах. Он улучшит транспортную инфраструктуру целой агломерации — Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.
Руководитель региона добавил, что в перспективе стоит задача увеличения дорожного фонда республики, средства которого будут направлять в том числе на ремонт наиболее изношенных участков трасс.
— Сейчас большая работа идёт по весовому контролю. Главы муниципалитетов обращают внимание на то, что большегрузная техника разбивает дороги. Планируем разработать и принять соответствующую программу, которая в течение трёх-четырёх лет даст хороший эффект. И ездить на большегрузах с нарушениями по нашим трассам будет крайне невыгодно, — пояснил Радий Хабиров. — В целом для муниципалитетов важной задачей является ремонт «фонящих» дорог. Жителей очень волнует этот вопрос, и мы начали планомерно и целенаправленно приводить их в порядок. Дороги — это сложная история, особенно в России с огромными территориями. Это и наше счастье, и наша боль. Это наши вопросы, и мы будем их решать.