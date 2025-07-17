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Белоруссия не признает обвинения Польши в происходящем на границе

МИД Белоруссии: попытки обвинить Минск в происходящем на границе непродуктивны.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что попытки Польши возложить на Минск ответственность за миграционный кризис в ЕС и за инциденты на границе не способствуют решению проблемы.

В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись. На следующий день министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова.

«Заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствуют действительности. Попытки переложить ответственность за миграционный кризис ЕС на Беларусь вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы», — говорится в комментарии, опубликованном в аккаунте белорусского министерства в соцсети Х*.

Подчеркивается, что «политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смена правительств в других, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома».

«ЕС отказывается конструктивно сотрудничать со странами происхождения мигрантов, игнорируя настоящие причины миграции. При этом Брюссель заморозил диалог с Беларусью, включая экспертные контакты, что фактически остановило совместную работу по вопросам границы и миграции», — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что «обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе».

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России.

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