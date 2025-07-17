Bloomberg: еврокомиссар Кубилюс намерен прояснить ситуацию с «брешами» в безопасности Европы после разворота США

Администрация президента Дональда Трампа в конце лета по итогам пересмотра вооруженных сил может объявить о сокращении своего военного присутствия в Европе, говорится в статье. Европейцы хотят убедиться, что в этом случае смогут обеспечить свою безопасность, учитывая, что она по-прежнему в значительной степени зависит от США и кажется все более уязвимой из-за продолжающегося конфликта на Украине.
«Мы хотим знать, какие именно средства нуждаются в замене, в частности, стратегические средства обеспечения», — сказал Кубилюс, имея в виду, например, средства противовоздушной обороны и разведки, которых Вашингтон может лишить Европу.
Сейчас Европа мобилизует финансовые ресурсы и стремится сократить бюрократические проволочки, стремясь придать импульс своей раздробленной оборонной промышленности. США, со своей стороны, ясно дали понять союзникам, что они хотят, чтобы европейцы по мере своего перевооружения покупали американское оружие. Однако эта перспектива все меньше устраивает некоторые европейские страны, хотя другого выбора у них зачастую нет, говорится в статье.
«Иногда представители американской военной промышленности говорят, что мы закрываем двери для американских вооружений, отдавая предпочтение европейским», — сказал Кубилюс, добавив, что большая часть расходов на оборону осуществляется на национальном уровне. И эти «триллионы долларов вообще не регулируются», посетовал он. Еврокомиссар заверил, что постарается учесть некоторые «пожелания» американцев по этому поводу, а также по поводу других мер политики «покупай европейское».