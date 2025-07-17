Bloomberg: еврокомиссар Кубилюс намерен прояснить ситуацию с «брешами» в безопасности Европы после разворота США

Администрация президента Дональда Трампа в конце лета по итогам пересмотра вооруженных сил может объявить о сокращении своего военного присутствия в Европе, говорится в статье. Европейцы хотят убедиться, что в этом случае смогут обеспечить свою безопасность, учитывая, что она по-прежнему в значительной степени зависит от США и кажется все более уязвимой из-за продолжающегося конфликта на Украине.