В омском минстрое назначен первый заместитель министра

Им стал Дмитрий Пшеничников, который будет курировать работу департамента строительного комплекса региона.
В сферу ответственности нового замминистра входит широкий круг задач. Он будет контролировать строительство социальных объектов, заниматься вопросами цифровизации строительной отрасли и защитой прав участников долевого строительства.
Особое внимание Дмитрий Пшеничников уделит взаимодействию с профессиональным сообществом строителей региона. Его назначение призвано усилить работу министерства по развитию строительной отрасли Омской области.