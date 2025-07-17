Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском минстрое назначен первый заместитель министра

Министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко представил коллективу своего нового первого заместителя.

Им стал Дмитрий Пшеничников, который будет курировать работу департамента строительного комплекса региона.

В сферу ответственности нового замминистра входит широкий круг задач. Он будет контролировать строительство социальных объектов, заниматься вопросами цифровизации строительной отрасли и защитой прав участников долевого строительства.

Особое внимание Дмитрий Пшеничников уделит взаимодействию с профессиональным сообществом строителей региона. Его назначение призвано усилить работу министерства по развитию строительной отрасли Омской области.