Мэр Екатеринбурга перечислил проблемы, связанные с сокращенной рабочей неделей

В Екатеринбурге фиксируются случаи перевода сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, что может повлечь проблемы. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии в городской администрации.
Орлов акцентировал внимание, что при этом о сокращении персонала речи не идет, однако имеет место снижение доходов сотрудников, потому что за четыре дня никто не будет платить им, как за полную неделю. «А у нас НДФЛ — основной налог, который поступает в бюджет. Потребительская активность также снижается», — уточнил мэр.
Глава города отметил, что вопрос о сокращенной рабочей неделе рассматривался на недавнем заседании правительства и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обратил на него особое внимание.
«Нам надо включаться, анализировать причины, по которым это происходит: ситуация на рынке, невостребованность продукции. Те примеры, которые на заседании правительства приводились, связаны со спросом на продукцию: предприятия вынуждены работать на склад, идет замедление роста экономических показателей», — рассказал мэр.
В метро Екатеринбурга сотрудникам уже предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом на сокращенный график работы по собственному желанию могут уйти сотрудники аппарата управления метрополитеном. Линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме.