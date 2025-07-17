Мэр Екатеринбурга перечислил проблемы, связанные с сокращенной рабочей неделей

Орлов акцентировал внимание, что при этом о сокращении персонала речи не идет, однако имеет место снижение доходов сотрудников, потому что за четыре дня никто не будет платить им, как за полную неделю. «А у нас НДФЛ — основной налог, который поступает в бюджет. Потребительская активность также снижается», — уточнил мэр.