Госдума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов

Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. руб. Поправки об ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» (ст. 13.53) дополняют КоАП РФ. Учитывается также способ открытия запрещенных материалов — программно-аппаратные средства доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен (то есть VPN-сервисы).
Изменения также вносят в ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). За распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.
Отдельно, новой ст. 13.52 КоАП РФ, регламентируется нарушение порядка использования на территории страны программно-аппаратных средств для чтения или просмотра информационных ресурсов с ограниченным доступом. Вводятся штрафы за несоблюдение запрета предоставлять доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории России, а также за неисполнение порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Их размер соответствуют введенному за распространение рекламы VPN.
За повторные нарушения будут назначены штрафы для граждан от 100 до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.
Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов был внесен в октябре 2024 года группой депутатов. В первом чтении его приняли в январе этого года. Накануне соавтор поправок сенатор Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать просто за использование VPN. Речь идет лишь о применении таких сервисов в незаконных целях.