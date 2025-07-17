Госдума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов

Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов был внесен в октябре 2024 года группой депутатов. В первом чтении его приняли в январе этого года. Накануне соавтор поправок сенатор Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать просто за использование VPN. Речь идет лишь о применении таких сервисов в незаконных целях.