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Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла поправку о введении штрафов до 5 тыс. руб. за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Кроме того, принята поправка о штрафах за рекламу VPN, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

Теперь Госдума должна утвердить весь законопроект, в который вошли эти поправки, во втором и в третьем чтениях.

За нее высказались 285 депутатов, против — 19. Воздержались — 20 человек.