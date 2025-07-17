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Токаев подписал поправки по вопросам развития столицы и крупных городов

Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов».

Источник: Zakon.kz

Закон направлен на развитие столицы и городов республиканского значения, децентрализацию функций между уровнями государственного управления, внедрение дизайн-кода и управление «зеленым поясом» Астаны, ужесточение норм по размещению рекламы, регулирование миграционной политики, оптимизацию механизмов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, включая внедрение офтейк-контрактов и единой электронной платформы закупок.

Документом вносятся поправки в 11 кодексов и 47 законов, включая Земельный, Трудовой, Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также законы, регулирующие архитектуру, рекламу, миграцию и энергетику.

  • Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.
  • Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.
  • Третий блок поправок — на внедрение института регистрации иностранцев.
  • Четвертый блок поправок — на регулирование таможенных вопросов.
  • Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.
  • Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов — тепла, энергии и воды.
  • Седьмой блок поправок — на совершенствование процесса государственного аудита.
  • Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.