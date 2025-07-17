Токаев подписал поправки по вопросам развития столицы и крупных городов

Закон направлен на развитие столицы и городов республиканского значения, децентрализацию функций между уровнями государственного управления, внедрение дизайн-кода и управление «зеленым поясом» Астаны, ужесточение норм по размещению рекламы, регулирование миграционной политики, оптимизацию механизмов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, включая внедрение офтейк-контрактов и единой электронной платформы закупок.