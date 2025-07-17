Песков: дата нового раунда переговоров будет определена после обменов телами

Россия и Украина в рамках стамбульских договоренностей обменялись телами военнослужащих — Москва передала Киеву тысячу погибших бойцов, а взамен получила 19. Всего РФ планирует вернуть Украине около трех тысяч тел, как пообещал в июне президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что после окончания процедуры надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности его проведения до тех пор, пока не завершатся все обмены. Когда ждать новой встречи представителей Москвы и Киева — в материале «Газеты.Ru».