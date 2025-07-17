Глава МИД Молдовы встретился с временным поверенным в делах США в стране

Вице-премьер Михай Попшой приветствовал американского чиновника и выразил открытость нашей страны к укреплению двусторонних отношений с Соединенными Штатами. В ходе переговоров особое внимание уделялось дальнейшему развитию устойчивого молдавско-американского партнерства, углублению отраслевого сотрудничества и использованию потенциала двустороннего взаимодействия.