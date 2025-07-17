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Глава МИД Молдовы встретился с временным поверенным в делах США в стране

В Кишиневе прошла встреча главы молдавского МИД и временного поверенного в делах США в Республике Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Михай Попшой встретился с Кевином Ковертом, временным поверенным в делах США в Республике Молдова.

Вице-премьер Михай Попшой приветствовал американского чиновника и выразил открытость нашей страны к укреплению двусторонних отношений с Соединенными Штатами. В ходе переговоров особое внимание уделялось дальнейшему развитию устойчивого молдавско-американского партнерства, углублению отраслевого сотрудничества и использованию потенциала двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи Михай Попшой выразил благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами, и подчеркнул важность проектов, реализуемых при поддержке американских партнеров, которые приносят прямую пользу гражданам Республики Молдова.

В свою очередь, Кевин Коверт подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке европейского пути Республики Молдова и продолжению демократических реформ.