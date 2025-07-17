Глава МИД Молдовы встретился с временным поверенным в делах США в стране

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Михай Попшой встретился с Кевином Ковертом, временным поверенным в делах США в Республике Молдова.
Вице-премьер Михай Попшой приветствовал американского чиновника и выразил открытость нашей страны к укреплению двусторонних отношений с Соединенными Штатами. В ходе переговоров особое внимание уделялось дальнейшему развитию устойчивого молдавско-американского партнерства, углублению отраслевого сотрудничества и использованию потенциала двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи Михай Попшой выразил благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами, и подчеркнул важность проектов, реализуемых при поддержке американских партнеров, которые приносят прямую пользу гражданам Республики Молдова.
В свою очередь, Кевин Коверт подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке европейского пути Республики Молдова и продолжению демократических реформ.