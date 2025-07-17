Минцифры прокомментировало скандал с утечкой данных 16 млн казахстанцев

В запросе редакции журналисты поинтересовались:
«Накануне 16 июня 2025 года в сети появилась информация о якобы утечке персональных данных более чем 16 миллионов граждан Казахстана. Министерство сообщило, что по данному факту проводится расследование. Каковы на сегодняшний день его результаты? Установлено ли, данные скольких человек действительно были раскрыты?».
В Министерстве сообщили, что в июне проведена комплексная проверка защищённости информационных систем.
«В июне этого года Комитет информационной безопасности МЦРИАП совместно с Комитетом национальной безопасности и АО “Государственная техническая служба” провёл внеплановые проверки информационных систем, а также анализ актуальности данных, опубликованных в сети», — сообщили в ведомстве.
Что касается возможного взлома государственных систем, официальная проверка не выявила признаков несанкционированного доступа:
«По результатам проверки факты взлома государственных информационных систем не подтвердились. Установлено, что в широко распространённой в интернете базе содержатся устаревшие данные, относящиеся к 2022 году. Все материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — указано в ответе.
Таким образом, информация, ставшая достоянием общественности, оказалась неактуальной, но сам факт её наличия в открытом доступе стал основанием для возбуждения уголовного дела и передачи материалов в компетентные органы.