Минцифры прокомментировало скандал с утечкой данных 16 млн казахстанцев

«Накануне 16 июня 2025 года в сети появилась информация о якобы утечке персональных данных более чем 16 миллионов граждан Казахстана. Министерство сообщило, что по данному факту проводится расследование. Каковы на сегодняшний день его результаты? Установлено ли, данные скольких человек действительно были раскрыты?».