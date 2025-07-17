Депутаты РТ выступили против сокращения часов родных языков в школах

В Госсовете РТ резко раскритиковали новые инициативы Минпросвещения РФ, которые фактически сокращают изучение национальных языков. Согласно новому приказу, предмет «Родной язык» будет переименован в «Язык народа РФ», а количество часов сократится с двух до одного в неделю для младших классов.
«Это опасная тенденция, которая искусственно противопоставляет русский язык другим языкам народов России, — заявил депутат Ильшат Аминов. — Мы считаем и русский, и татарский родными языками». Парламентарии возмущены, что такие решения принимаются без обсуждения с регионами.
Особое возмущение вызвало высказывание советника президента Елены Ямпольской о том, что «если русский не родной, то и Россия не Родина». «Как татарина меня это глубоко оскорбило, — сказал депутат Камиль Нугаев. — Почти 28 миллионов россиян — нерусские. Что, для нас Россия не Родина?».
Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин пообещал, что вопрос останется на контроле депутатов: «Многоязычие — это наше богатство». Не исключено обращение в Конституционный суд для защиты языковых прав народов Татарстана.
Ранее Сабурскую переизбрали омбудсменом Татарстана.