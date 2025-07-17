Депутаты РТ выступили против сокращения часов родных языков в школах

Особое возмущение вызвало высказывание советника президента Елены Ямпольской о том, что «если русский не родной, то и Россия не Родина». «Как татарина меня это глубоко оскорбило, — сказал депутат Камиль Нугаев. — Почти 28 миллионов россиян — нерусские. Что, для нас Россия не Родина?».