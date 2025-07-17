infoBRICS: США пытаются ослабить Россию через Зангезурский коридор

Речь идет о Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, где проживает значительное количество тюркоязычного (в частности, уйгурского) населения, которое, как ожидается, будет координировать свои действия с Анкарой. А также об Иранском Азербайджане (историко-географическая область на северо-западе Ирана. — Прим. ред.), который, по мнению Боснича, является главной целью для азербайджанских ирредентистов. Автор отмечает, что в Иранском Азербайджане проживает гораздо больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане (в Иране, по разным данным, проживает от 15 до 30 млн этнических азербайджанцев, в Азербайджане — около 10 млн. — Прим. ред.).