infoBRICS: США пытаются ослабить Россию через Зангезурский коридор

С момента распада Советского Союза различные региональные и глобальные державы пытались закрепиться в Закавказье для дестабилизации ситуации в России, говорится в статье. Во-первых, одновременно поддерживая исламский радикализм, этнический национализм и экстремистскую неолиберальную политику, США могут дестабилизировать соседний Северный Кавказ, который отличается разнообразием — этническим, культурным и религиозным, поясняет автор.
Во-вторых, Запад, согласно статье, хочет воспользоваться «беспрецедентным предательством» Николом Пашиняном не только Арцаха (Нагорный Карабах), но и самой Армении. «Армянский аналог Михаила Саакашвили», по мнению Боснича, сейчас активно пытается умиротворить Турцию, Азербайджан и западные державы. Анкара и Баку теперь используют Ереван для установления связи через так называемый Зангезурский коридор (планируемый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область на юге Армении. — Прим. ред.).
Для Турции контроль над этой территорией позволит «установить сухопутный мост со своими исконными землями» в бывшей советской Средней Азии. Это подстегнет манию величия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подпитает взрывоопасную идеологическую смесь неоосманизма, политического ислама и пантюркизма в стране, считает Боснич. И Запад во главе с США полностью поддерживает агрессивный экспансионизм Анкары, поскольку знает, что это неизбежно приведет к стратегическому столкновению Турции с Россией, Ираном и Китаем в долгосрочной перспективе. В НАТО рассчитывают, что тюркские народы в России или Центральной Азии сыграют роль украинцев в «мягком подбрюшье России», предполагает он.
Речь идет о Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, где проживает значительное количество тюркоязычного (в частности, уйгурского) населения, которое, как ожидается, будет координировать свои действия с Анкарой. А также об Иранском Азербайджане (историко-географическая область на северо-западе Ирана. — Прим. ред.), который, по мнению Боснича, является главной целью для азербайджанских ирредентистов. Автор отмечает, что в Иранском Азербайджане проживает гораздо больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане (в Иране, по разным данным, проживает от 15 до 30 млн этнических азербайджанцев, в Азербайджане — около 10 млн. — Прим. ред.).
Окружая Россию враждебными государствами — от Северной Европы до Центральной Азии, Запад постепенно хочет загнать ее руководство в угол и добиться того, чтобы Россия поддерживала постоянный уровень «стратегической паранойи», которой смогут воспользоваться США, говорится в статье. Именно поэтому США так настойчиво пытаются закрепиться в этом регионе, в частности, через упомянутый Зангезурский коридор, воспользовавшись при этом Турцией как «троянским конем» в Закавказье и Центральной Азии, полагает Боснич. Именно поэтому крохотный Зангезурский коридор имеет такое важное стратегическое значение, резюмирует он.