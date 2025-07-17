США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине

«Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута», — сказано в документе.
Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек.
Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.