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США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине

ЖЕНЕВА, 17 июл — РИА Новости. США уведомили Швейцарию о задержках поставок систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского федерального совета.

Источник: AP 2024

«Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута», — сказано в документе.

Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек.

Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.