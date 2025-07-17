Суд в Самаре начнет рассмотрение дела о покушении на депутата Матвеева 30 июля

Промышленный районный суд Самары приступит к рассмотрению уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя 30 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия».
Напомним, 18 июля прошлого года в Промышленном районе города произошёл конфликт между тремя обвиняемыми и местными жителями, переросший в драку. Депутат Михаил Матвеев и его водитель попытались вмешаться, но нападавшие ударили их палкой и кирпичом, потребовалась медицинская помощь.
Обвиняемые — двое 20-летних иностранцев и 16-летний житель Самары. Изначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но позже переквалифицировано на покушение на убийство.
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