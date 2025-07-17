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Работа такая — красиво молчать и кивать: Спикер парламента Молдовы утверждает, что депутаты не обязаны писать законы — дирижёров и спортсменов берут ради того, чтобы заманить избирателей

По словам Гросу, спортсменка Анастасия Никита и маэстро Николае Ботгрос «будут использовать экспертизу, которую они имеют в своих областях».

Источник: Комсомольская правда

Гросу: депутаты не обязаны писать законы — пусть эксперты из «бюрократии» работают.

Лидер PAS Игорь Гросу заявил, что не все депутаты должны уметь писать законы. По его словам, спортсменка Анастасия Никита и маэстро Николае Ботгрос «будут использовать экспертизу, которую они имеют в своих областях»:

«У нас в обществе есть предвзятое мнение, что все депутаты должны уметь писать законы. Это ошибочный подход. Законы должны исходить от исполнительной власти — там есть институциональная память и бюрократия в хорошем смысле. Депутаты — не для того, чтобы писать законопроекты, а чтобы анализировать их и вносить поправки».

Теперь понятно, почему PAS так уверенно продвигает спортсменов и дирижёров: законы писать не надо — достаточно просто красиво молчать и кивать.

Источник: t.me/rusputnikmd_2.

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