Гросу: депутаты не обязаны писать законы — пусть эксперты из «бюрократии» работают.
Лидер PAS Игорь Гросу заявил, что не все депутаты должны уметь писать законы. По его словам, спортсменка Анастасия Никита и маэстро Николае Ботгрос «будут использовать экспертизу, которую они имеют в своих областях»:
«У нас в обществе есть предвзятое мнение, что все депутаты должны уметь писать законы. Это ошибочный подход. Законы должны исходить от исполнительной власти — там есть институциональная память и бюрократия в хорошем смысле. Депутаты — не для того, чтобы писать законопроекты, а чтобы анализировать их и вносить поправки».
Теперь понятно, почему PAS так уверенно продвигает спортсменов и дирижёров: законы писать не надо — достаточно просто красиво молчать и кивать.
Источник: t.me/rusputnikmd_2.
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