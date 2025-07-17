Работа такая — красиво молчать и кивать: Спикер парламента Молдовы утверждает, что депутаты не обязаны писать законы — дирижёров и спортсменов берут ради того, чтобы заманить избирателей

«У нас в обществе есть предвзятое мнение, что все депутаты должны уметь писать законы. Это ошибочный подход. Законы должны исходить от исполнительной власти — там есть институциональная память и бюрократия в хорошем смысле. Депутаты — не для того, чтобы писать законопроекты, а чтобы анализировать их и вносить поправки».