Глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах

Панкевич заявил, что в 2024 году Санкт-Петербург посетили 800 тысяч иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Он отметил, что для возвращения к доковидным показателям потребуется еще три-четыре года. Однако он подчеркнул, что турпоток из Китая уже вернулся к доковидному уровню, и по прогнозам компаний, работающих с гостями из Поднебесной, по итогам года ожидается увеличение турпотока из этой страны. Он также сообщил, что туристы приезжают в Петербург из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Ближнего Востока, а также из стран СНГ, таких как Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Азербайджан.