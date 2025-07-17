Электронные визы в Беларусь больше всего востребованы у американцев

«Сегодня нам отрадно констатировать растущий интерес и граждан, и бизнеса, и государственных организаций к использованию личных кабинетов на портале, к получению услуг онлайн. Если в 2022 году через портал было оказано чуть больше 76 миллионов услуг, то в 2024 цифра практически удвоилась, было оказано 142 миллиона услуг», — рассказала Караневич.