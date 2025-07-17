Электронные визы в Беларусь больше всего востребованы у американцев

МИНСК, 17 июл — Sputnik. В Беларуси активно развиваются государственные электронные сервисы. Как они упрощают жизнь гражданам, специалисты предприятия «Национальный центр электронных услуг» рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Как отметила начальник отдела электронной коммерции республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» Светлана Караневич, белорусы стали чаще пользоваться единым порталом электронных услуг. Сегодня он включает более 700 сервисов. Например, можно не выходя из дома поставить ребенка на очередь в детский сад, согласовать перепланировку жилья, получить лицензию или сертификат.
«Сегодня нам отрадно констатировать растущий интерес и граждан, и бизнеса, и государственных организаций к использованию личных кабинетов на портале, к получению услуг онлайн. Если в 2022 году через портал было оказано чуть больше 76 миллионов услуг, то в 2024 цифра практически удвоилась, было оказано 142 миллиона услуг», — рассказала Караневич.
С 20 марта текущего года стартовала новая электронная услуга по выдаче электронной визы. Проект реализован совместно с МИД и предоставляет возможность заказа и получения на ЕПЭУ въездной визы в Республику Беларусь в электронном виде.
«На сегодняшний день уже выдано порядка 700 электронных виз. В топ-10 стран, граждане которых нуждались во въездной визе в Республику Беларусь, вошли Соединенные Штаты, Германия, Канада, Япония, Италия, Нидерланды, Франция, Австралия, Великобритания и Испания. То есть география потребителей наших услуг расширяется до масштабов всего мира», — отметила Караневич.
Электронные визы больше всего были востребованы у граждан США — 288 человек. За ними с большим отрывом следуют Германия — 64 и Канада — 41 человек.