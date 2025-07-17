Французские военные передали Сенегалу две последние базы и покидают страну

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, пришедший к власти с повесткой кардинальных перемен, еще в ноябре 2024 года объявил о прекращении любого французского и иностранного военного присутствия на своей территории к 2025 году. «Сенегал — независимая и суверенная страна, чей суверенитет несовместим с присутствием военных баз», — цитирует Le Monde слова Файе. При этом глава государства выступил за «обновленное партнерство» с Францией.