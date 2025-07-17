Французские военные передали Сенегалу две последние базы и покидают страну

Франция официально передала Сенегалу две свои последние военные базы, завершая постоянное военное присутствие в этой стране. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на AFP.
Речь идет о Кэмп-Жей (Camp Geille), крупнейшем французском военном объекте в столице, и пункте базирования военной авиации (escale aéronautique militaire) в аэропорту Дакара. Церемонию передачи возглавили начальник генерального штаба Вооруженных сил Сенегала генерал Мбай Сиссе и командующий французской армией в Африке генерал Паскаль Ианни.
Этот момент символизирует официальное завершение французской военной миссии в Сенегале (EFS). В состав EFS входило около 350 военнослужащих, чья основная задача заключалась в налаживании военного партнерства с вооруженными силами Сенегала.
Присутствие французских военных в Сенегале с 1960 года регулировалось двусторонними соглашениями об обороне и сотрудничестве. С момента обретения независимости Сенегал оставался одним из самых надежных африканских союзников Франции, бывшей доминирующей колониальной державы в Западной Африке. Однако новое руководство страны, пришедшее к власти в апреле 2024 года, пообещало впредь выстраивать отношения с Парижем на равных, отстаивая свой «восстановленный суверенитет».
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, пришедший к власти с повесткой кардинальных перемен, еще в ноябре 2024 года объявил о прекращении любого французского и иностранного военного присутствия на своей территории к 2025 году. «Сенегал — независимая и суверенная страна, чей суверенитет несовместим с присутствием военных баз», — цитирует Le Monde слова Файе. При этом глава государства выступил за «обновленное партнерство» с Францией.
Вывод войск из Сенегала проходил по согласованию сторон, на фоне широкого недоверия к французскому присутствию на континенте.
Франция по-прежнему сохраняет крупную базу в Джибути, где дислоцируется около 1500 человек. Париж намерен сделать ее «точкой проекции» для будущих миссий в Африке.