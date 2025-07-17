СМИ узнали, сколько снарядов получил Киев за 4,5 месяца

Издание напомнило, что в первые два месяца весны страны Европы увеличили объемы поставок военной помощи Киеву и смогли впервые с июня 2022 года «обогнать» Штаты по совокупной поддержке оружием и снарядами, передают «Ведомости». По информации группы экономических исследований Кильского университета имени Кристиана Альбрехта в Германии, Европа отправила в качестве помощи ВСУ оружия и снарядов на 72 млрд евро, тогда как США сформировали военные пакеты только на 65 млрд евро.