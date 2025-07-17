СМИ узнали, сколько снарядов получил Киев за 4,5 месяца

Издание напомнило, что в первые два месяца весны страны Европы увеличили объемы поставок военной помощи Киеву и смогли впервые с июня 2022 года «обогнать» Штаты по совокупной поддержке оружием и снарядами, передают «Ведомости». По информации группы экономических исследований Кильского университета имени Кристиана Альбрехта в Германии, Европа отправила в качестве помощи ВСУ оружия и снарядов на 72 млрд евро, тогда как США сформировали военные пакеты только на 65 млрд евро.
Украина рассчитывает на поддержку союзников, но и сама старается как можно больше «выжать» из своего военно-промышленного комплекса. Reuters сообщает, что в 2024 году украинские предприятия ВПК поставили на линию фронта 2,4 млн снарядов, в основном для минометов.
В информагентстве обращают внимание на то, что Киев не сможет обойтись без помощи США в областях противовоздушной обороны и обмена разведданными. Также ВСУ нуждаются в системах ПРО Patriot, выпускаемых Штатами. Без них украинским военным крайне сложно перехватывать баллистические ракеты, которые запускает Россия.
14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь поставки Украине будут осуществляться по новой схеме. Члены НАТО будут приобретать у Пентагона оружие и предоставлять его Киеву. Трамп пообещал, что ВСУ получат 17 комплектов Patriot. Однако ряд стран ЕС отказались покупать американское оружие. В перечне тех, кто отказался следовать плану Трампа, — Франция, Италия, Венгрия и Чехия.