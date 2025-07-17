Губернатор Федорищев поручил Шабалатову устранить провалы на дорогах Самары

«Виталий Алексеевич, я вас прошу по Самаре, как куратора города, как куратора дорожного хозяйства, выстройте оперативно работу. Таких провалов появляется очень много. Жители требуют повышения скорости их устранения. На пересечении Московского шоссе с улицей Санфировой тоже провалы образовались. Я у города спрашиваю: “Почему не устраняете?” — “Это региональная дорога”. У минтранса спрашиваю: “Почему не устраняете?” — “Это городская история”. И вот два ответственных могли бы сразу же ситуацию поправить, но выстраивают работу, перекладывая друг на друга. По таким объектам, как Дачная, мы найдем дополнительное финансирование, но время уходит, сезон заканчивается. Нужен системный подход», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.