В Перми администрацию района оштрафовали за работу с обращениями людей

Как выяснило ведомство, в обращениях по вопросу благоустройства был нарушен 30-дневный срок рассмотрения. В случаях, когда заявления необходимо было передать в другие государственные органы, часть обращений никуда не уходила. Главе администрации было внесено представление, а двух должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.