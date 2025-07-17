В Перми администрацию района оштрафовали за работу с обращениями людей

Сотрудников районной администрации в Перми оштрафовали за работу с обращениями людей, сообщает прокуратура Пермского края.
Проблемы с ответами на вопросы граждан возникли у администрации Индустриального района. Местная прокуратура проверила то, как муниципалитет исполняет законодательство в отношении рассмотрения обращений от людей. Надзорный орган нашёл ряд нарушений.
Как выяснило ведомство, в обращениях по вопросу благоустройства был нарушен 30-дневный срок рассмотрения. В случаях, когда заявления необходимо было передать в другие государственные органы, часть обращений никуда не уходила. Главе администрации было внесено представление, а двух должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.