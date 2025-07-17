Минниханов пообщался с участниками Летнего кампуса Президентской академии

«Самое главное — мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще: на предприятии, в медицине, в педагогической сфере и в других областях. Необходимо уважать своих родителей, беречь родной язык, национальные традиции и культуру», — заключил Раис Татарстана.