Минниханов пообщался с участниками Летнего кампуса Президентской академии

«Такая форма работы очень полезна. Не только для вас, но и для нас. Мы многому учимся у вас. Форум показывает очень позитивные результаты», — заявил Минниханов.
В этом году центральная тема форума — «Герои нашего времени». По мнению Раиса Татарстана, эта тема выбрана крайне верно — с учетом как того, что 2025-й объявлен в стране и республике Годом защитника Отечества, так и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Минниханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание реализации молодежных проектов, поддержке молодых талантов, развитию системы образования. «Наша приоритетная задача — создание комфортных условий для жизни граждан. На это направлены национальные проекты, федеральные и республиканские программы», — заверил он.
Большинство вопросов от студентов так или иначе касались качеств и облика современных героев, что объяснялось тематикой кампуса. Среди ответов Рустама Минниханова на эти вопросы присутствовали три основных тезиса:
Уважать и любить своих родных Быть патриотами своей родины Стремиться сделать окружающий мир лучше.
«Самое главное — мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще: на предприятии, в медицине, в педагогической сфере и в других областях. Необходимо уважать своих родителей, беречь родной язык, национальные традиции и культуру», — заключил Раис Татарстана.