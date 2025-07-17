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Лимит на количество жильцов введут в Астане

Маслихаты Астаны получили новые полномочия — теперь они будут бороться против так называемых «резиновых» квартир, в которых зарегистрировано большое количество людей.

Соответствующие изменения в закон «О статусе столицы» подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Согласно им, теперь маслихаты будут утверждать нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы.

При обсуждении законопроекта в парламенте вице-премьер Серик Жумангарин пояснял, что в Казахстане нет норм, которые ограничивают число людей, которые могут быть зарегистрированы в домах. Из-за этого в столице возникла проблема «резиновых квартир», когда собственники за определенную плату регистрировали у себя сотни человек. По его информации, власти установили 924 таких квартир. Число «жильцов» только в одной достигало 800 человек.

Это и побудило правительство ввести нормативы регистрации по месту постоянного и временного проживания. Маслихат должен определить, сколько квадратных метров положено на одного человека. Таким образом, в столице установят ограничения на количество жильцов, которых можно зарегистрировать. Мера не коснется супруга и близких родственников собственника.