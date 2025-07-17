Лимит на количество жильцов введут в Астане

При обсуждении законопроекта в парламенте вице-премьер Серик Жумангарин пояснял, что в Казахстане нет норм, которые ограничивают число людей, которые могут быть зарегистрированы в домах. Из-за этого в столице возникла проблема «резиновых квартир», когда собственники за определенную плату регистрировали у себя сотни человек. По его информации, власти установили 924 таких квартир. Число «жильцов» только в одной достигало 800 человек.