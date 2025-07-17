Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул

Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов. Я буду и дальше находиться под домашним арестом. Это было очевидно, этот концерт идет более пяти месяцев, он идет не для того, чтобы Гуцул освободили, а чтобы она была для битья. Сегодня законы работают против людей, за политиков.